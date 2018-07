Ericsson vê receita bruta no Brasil de R$3 bi em 2013 A fabricante de equipamentos de telecomunicações Ericsson prevê receita bruta no Brasil de 3 bilhões de reais em 2013 graças a contratos de 4G, disse o presidente da subsidiária da empresa na América Latina e no Caribe, Sergio Quiroga, nesta quarta-feira durante a Futurecom, feira do setor.