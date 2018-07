Erosão por chuva bloqueia rodovia SP-321 No início desta madrugada, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) foi obrigado a bloquear ambos os sentidos da Rodovia Cezário José de Castilho (SP-321), no km 398, no trevo de Iacanga, região de Bauru, interior paulista, onde um buraco se formou na pista em razão das chuvas. Não há previsão de liberação do trecho. O motorista que está na SP-321 faz o desvio no km 390 pela Rodovia Hilario Spuri Jorge (SP-331), sentido Reginópolis, acessando na sequencia a Rodovia Marechal Rondon (SP-300) e outras vias municipais da região.