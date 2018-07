Erro de tradução faz turista passar a noite trancada em prefeitura francesa

Uma turista britânica passou a noite trancada na prefeitura de um vilarejo francês pensando que poderia reservar um quarto no "hôtel de ville", termo francês para designar a sede do poder municipal.

A viajante chegou à cidadezinha de Dannemarie na sexta-feira e saiu à procura de um quarto onde pudesse passar a noite.

Ao avistar o prédio imponente com uma placa dizendo "hôtel de ville", a turista, que pensou que o local fosse realmente um hotel, entrou e, antes de fazer o check in na recepção, decidiu usar o banheiro.

Nesse ínterim, funcionários da prefeitura que terminavam uma reunião saíram do prédio e trancaram a porta.

A viajante, que teria por volta de 30 anos de idade, teve de passar a noite deitada em cadeiras no saguão do prédio.

Confusão

A mulher tentou chamar a atenção acendendo e apagando as luzes do prédio, afirmou à BBC o prefeito da cidade, Paul Mumbach.

As tentativas, no entanto, não foram percebidas por ninguém até o dia seguinte, quando um pedestre notou uma mensagem que a turista deixou afixada na parte de dentro de uma das portas de vidro do edifício.

De acordo com o prefeito da cidade, o bilhete trazia a seguinte mensagem: 'Je suis fermer ici. Est ce possible moi la porte ouvrir?' ('Estou trancar aqui. Seria possível eu a porta abrir'?, em tradução livre).

"A mulher não sabia falar francês muito bem, mas ela garantiu que na noite seguinte ela encontraria um hotel apropriado para dormir", brincou o prefeito da cidade.

Dannemarie é uma pequena cidade de cerca de 2,5 mil habitantes perto das fronteiras com a Alemanha e a Suíça.

O hotel mais próximo, no entanto, fica apenas em uma cidade vizinha, de acordo com o prefeito. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.