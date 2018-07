Erro em sorteio deixa secretário-geral da Fifa constrangido

O sorteio deveria ter sido simples: o Brasil, país-sede, e a Espanha, atual campeã do mundo, seriam automaticamente nomeados os cabeças-de-chave dos grupos A e B, e as outras seis seleções restantes seriam distribuídas nas vagas remanescentes.

As únicas ressalvas eram que a Itália ficasse separada da Espanha, dividindo as duas nações europeias em dois grupos, e que o Uruguai ficasse no grupo oposto ao do Brasil, o que separaria as duas seleções sul-americanas.

A Itália ficaria no Grupo A com o Brasil, enquanto o Uruguai ficaria com a Espanha no Grupo B.

Entretanto, quando o nome do Uruguai foi sorteado, Alex Atala, um dos principais chefs brasileiros e que ajudava o secretário-geral da Fifa no sorteio, colocou a mão no pote do Grupo A e escolheu a posição A3.

Valcke colocou o Uruguai na posição B3, mas o Taiti foi depois sorteado com a mesma posição.

"Isso não bate, o Taiti deve estar na posição B3", disse Valcke ao perceber o erro.

O Taiti foi então colocado na posição B3 e o Uruguai foi para a posição B2, o que coloca a seleção atual campeã da Copa América contra a Espanha em sua partida de estreia.

"Foi um sorteio um tanto quanto caótico, desculpas por isso", disse Valcke ao auditório lotado que incluía a presidente Dilma Rousseff e o presidente da Fifa, Joseph Blatter.

"É triste que essas coisas aconteçam na vida, essa é a minha primeira vez", disse Valcke.

O sorteio colocou o Brasil, que venceu as duas últimas edições do torneio, com o Japão, o México e a Itália, vice-campeã da última edição da Eurocopa.

A Espanha, atual campeã europeia e mundial, estreia contra o Uruguai no dia 16 de junho. O campeão da Oceania, Taiti, e o campeão africano, que será conhecido no dia 10 de fevereiro, completam o Grupo B.