Erro faz nome em conta de celular ser 'Osama Bin' em SP

Uma dona de casa de Santos, na Baixada Santista, entrou na Justiça contra a operadora de celular TIM por causa de um problema no mínimo inusitado: desde fevereiro as contas telefônicas de O.T.A.H, de 55 anos, têm chegado com o nome "Osama Bin" escrito antes do seu próprio nome. "Agora todo mundo (os vizinhos) fica esperando a conta chegar para ver se arrumaram ou não", afirma a dona de casa, que mora no bairro do Gonzaga e se sente constrangida e motivo de chacota no edifício. "Ficam me chamando de sobrinha do Bin Laden e perguntando se a minha família vai mudar lá pro Iraque", desabafou. Casada com um descendente de árabes, a dona de casa explica que possui esse celular desde julho do ano passado, mas que as faturas passaram a ser impressas errado a partir de fevereiro. Depois de quatro meses esperando sem sucesso que TIM percebesse e corrigisse o equívoco, a dona de casa decidiu procurar um advogado. "Esse negócio de telefone tem aqueles protocolos para esperar 15 dias ou se a gente telefona, fica escutando aquela musiquinha. Não adianta, ou você põe alguém para brigar de igual para igual ou não resolve", argumentou ela, afirmando que a fatura da TIM é o único comprovante de residência que possui no seu nome e que deixou de fazer um crediário para evitar mais constrangimento. O advogado de O., Guilherme Gonfiantini Junqueira, alega que a operadora foi preconceituosa e racista. Ele entrou com uma ação de reparação e danos morais pedindo indenização de 100 salários mínimos. A primeira parte do pedido foi favorável. No dia 19 de maio, o juiz Paulo Sérgio Mangerona, da 1.ª Vara Cível de Santos, concedeu antecipação de tutela obrigando a operadora a corrigir o nome da cliente sob pena de multa de um salário mínimo por dia. Agora, dona de casa e advogado aguardam a chegada da próxima fatura. Em nota, a TIM informou que "regularizou a situação cadastral da cliente e está tomando todas as providencias cabíveis junto a empresa prestadora de serviços responsável pela alteração".