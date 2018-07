Erro humano pode ter colaborado para mancha de óleo

PICAYUNE, MISSISSIPPI

Um funcionário da plataforma de petróleo que explodiu e afundou a cerca de 80 quilômetros da costa dos Estados Unidos, no Golfo do México, afirma que um erro humano pode ter colaborado para dar origem ao grande vazamento que afeta o ambiente e a saúde da população.

O funcionário, identificado apenas como James, diz que uma barreira de proteção composta de lama começou a ser retirada antes que uma última tampa de cimento fosse colocada sobre o poço de petróleo, o que, segundo especialistas, prejudica o controle do poço em caso de emergência. As informações foram transmitidas por seu advogado, Scott Bickford.

Quando a explosão ocorreu, a empresa British Petroleum (BP), concessionária da plataforma Deepwater Horizon, de propriedade da companhia suíça Transocean, tentava selar um poço recém-descoberto, até que ele pudesse ser explorado. Se a barreira de lama não tivesse sido retirada antes da colocação da última tampa de cimento, ela teria ajudado a retardar o escape do gás que causou a explosão que matou 11 pessoas e afundou a plataforma dois dias depois. Outro equipamento de prevenção de vazamentos também falhou, o que possibilitou o desastre.

A BP não quis responder em que etapa do processo de fechamento do poço ela estava quando a explosão aconteceu, a 1,5 quilômetro de profundidade. A empresa afirmou que detalhes do acontecido serão revelados pelas investigações.

Proteção. Um parque nacional na costa do Estado da Louisiana foi fechado à visitação pública ontem pela agência federal que cuida da pesca e da vida selvagem, para dar lugar a equipes de limpeza e de proteção do ambiente. A principal preocupação em relação ao Breton National Wildlife Refuge é evitar que os pássaros que se reproduzem nesta época sejam perturbados.

Na noite de ontem, robôs terminaram de posicionar uma caixa de concreto e aço de 100 toneladas no fundo do golfo, para tentar evitar o vazamento de petróleo. "Essencialmente, estamos baixando um prédio de quatro andares a 1,5 mil metros e o colocando na cabeça de um alfinete", comparou Bill Salvin, porta-voz da BP.

Salvin afirmou que, se o plano funcionar, a caixa deve conter até 85% do petróleo que está vazando.