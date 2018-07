Erro obriga nova vacinação contra a gripe Centenas de moradores de Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, receberam doses incorretas da vacina contra a gripe suína no dia 24 de abril. Em nota, a prefeitura reconheceu que houve um "erro operacional" e orientou 564 pessoas a procurarem a imunização adequada na sede da Vigilância em Saúde.