Erupção do Etna ilumina céu da Sicília

O céu da ilha italiana da Sicília vem sendo iluminado por jatos de lava lançados pelo Etna, o maior vulcão ativo da Europa.

A erupção do vulcão, que começou há uma semana, está sendo monitorada por cientistas dia e noite.

Os jatos de lava lançados pelo Etna chegam a 250 metros de altura.

As cinzas e os dejetos provocaram a interrupção das operações no aeroporto de Catania, o mais próximo do vulcão. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.