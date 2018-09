ES confirma primeira morte por malária em 2011

Atualmente, são registrados cerca de 240 milhões de casos de malária em todo o mundo, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). As regiões mais afetadas são a África, a América do Sul e a Ásia.

A malária é uma doença infecciosa aguda, causada por protozoários parasitas do gênero Plasmodium. Os criadouros preferenciais do mosquito transmissor são os igarapés, em razão da água limpa, sombreada e parada. Entre os sintomas mais comuns da doença estão dor de cabeça, dor no corpo, fraqueza, febre alta e calafrios.