ES contabiliza 25 mortes por dengue neste ano

No total, foram notificados 48.835 casos de dengue, sendo 3.150 suspeitas da forma grave da doença (dengue com complicação e dengue hemorrágica) e cinco em investigação. Os dados se referem ao período entre 2 de janeiro e 10 de setembro.

A prevenção da dengue é feita, principalmente, com o controle do mosquito transmissor Aedes aegypti. Entre as medidas estão: tirar água dos vasos de plantas, colocar garrafas vazias de cabeça para baixo, tampar tonéis, depósitos de água, caixas d´água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água e eliminar recipientes que possam acumular água.