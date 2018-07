ES decreta estado de atenção devido às chuvas Três casas desabaram na madrugada desta segunda-feira no município de Guarapari, no Espírito Santo, deixando 8 pessoas feridas. De acordo com a defesa Civil do Estado, o desabamento das casas ocorreu devido à chuva que atinge todo o estado desde às 23h do último domingo. O volume de chuvas no estado é recorde para o m~es de maio, com 171,8mm de chuvas no intervalo de 24 horas.