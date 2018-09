ES registra mais de 49 mil casos de dengue em 2011 A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou 49.227 notificações de dengue no Espírito Santo, sendo 3.259 suspeitas da forma grave da doença, no período entre 2 de janeiro e 24 de setembro deste ano. Nesse período, 25 pessoas morreram. Seis óbitos estão sendo investigados. Os municípios com maior incidência da doença em setembro são: Viana, Nova Venécia, Apiacá, Alfredo Chaves e Ponto Belo.