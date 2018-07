ES registra morte por suspeita de dengue hemorrágica A diarista Jocilene Aparecida Gomes morreu na madrugada de ontem em Vila Velha, no Espírito Santo, com suspeita de dengue hemorrágica. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, Jocilene foi atendida no Hospital Antônio Bezerra de Faria e medicada no pronto-socorro no domingo. Ela foi liberada e morreu em casa. Segundo a secretaria, a investigação epidemiológica da suspeita de dengue hemorrágica e exames complementares serão realizados para a confirmação do caso da morte da diarista, de 35 anos. O resultado conclusivo sairá em até 90 dias. Há ainda outra paciente internada com suspeita de dengue hemorrágica no Hospital São Francisco de Assis, no município de Cariacica. Seu quadro de saúde permanece estável. Uma senhora, de 86 anos, moradora de Itabuna, na Bahia, foi internada no dia 10 no Hospital São Rafael, em Salvador, com suspeita de ter contraído dengue hemorrágica. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, ela teve alta na terça-feira da semana passada. Os exames ainda não confirmaram a doença, informou a secretaria.