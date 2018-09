ES tem 10 municípios em situação de emergência Dez municípios do Espírito Santo decretaram situação de emergência em consequência das fortes chuvas que atingem o Estado nos últimos dias. Até o momento já foram contabilizados 223 desabrigados e 1.905 desalojados. Além de Vila Velha, Água Doce do Norte, Iconha, Baixo Guandu, Domingos Martins, Pancas, Vargem Alta, Itapemirim, Marechal Floriano e Guarapari, os municípios de Vitória, Cariacica, Serra, Viana, João Neiva, Aracruz, Colatina, Linhares, Cachoeiro e São Mateus também foram afetados, segundo a Defesa Civil do Estado. A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, autorizou o envio de 2.500 cobertores, toalhas, travesseiros e mosquiteiros, mil kits de limpeza e desinfecção e 30 rolos de lona para abrigos.