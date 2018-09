ESA alerta sobre perigo de colisão de asteroides A Agência Espacial Europeia (ESA) recomenda às autoridades que não ignorem o risco de grandes corpos celestes se chocarem com a Terra. Embora os cientistas não tenham identificado nenhum asteroide ou meteorito cujo tamanho ou trajetória indique um perigo iminente, a ESA defende um maior intercâmbio de informação entre as agências espaciais e solicita mais recursos para estudar e seguir os diferentes objetos celestiais do Sistema Solar. O informe, feito no congresso da entidade, será encaminhado à ONU.