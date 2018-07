Esalq sedia 3.ª edição do Fórum Abisolo

A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq-USP), em Piracicaba (SP), foi escolhida este ano para sediar a terceira edição do Fórum Abisolo, promovido bienalmente pela Associação das Indústrias de Fertilizantes Orgânicos, Organominerais, Biofertilizantes, Adubos Foliares, Substratos e Condicionadores do Solo (Abisolo). O foco do debate, marcado para a próxima semana, de 13 a 15, será a discussão sobre alternativas e soluções para a escassez de alimentos no Brasil e no mundo.

A Abisolo foi fundada em 2003, justamente para regulamentar e integrar as indústrias do setor, que tem necessidades distintas da indústria tradicional de adubos químicos. "O fórum foi criado logo em seguida, para reunir o setor e discutir suas necessidades específicas, tanto políticas quanto técnicas", explica o diretor técnico da associação, Guilherme Romanini.

Entre os palestrantes, um dos destaques é o diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Goëmar, o francês Jean-Marie Borsari, que vai falar, no dia 15, sobre o uso de extratos de algas na agricultura. Outro destaque, no dia 15, é a palestra do ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Ivan Wedekin, que atualmente é diretor de Commodities da BM&F Bovespa. Ele falará sobre os riscos e sustentabilidade do agronegócio. Ainda no dia 15 haverá palestras sobre a evolução do uso de fertilizantes foliares, aminoácidos, manejo para produção de mudas de hortaliças e dificuldades e soluções para determinação de carbono orgânico.

No dia 13, o evento começa às 13h30, com palestras sobre crise de abastecimento de insumos, uso de fontes alternativas de matéria orgânica na agricultura; resultados do uso de micronutrientes e novas gerações de organominerais. E, no dia 14, as palestras serão sobre produtos de origem animal; insumos com base em substâncias húmicas; absorção de nutrientes; qualidade dos fertilizantes foliares; técnicas de compostagem e eficiência no aproveitamento de fertilizantes.

