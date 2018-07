Escada confusa Inaugurado em 1999, o Light ocupa a antiga sede da empresa de energia, tombada pelo patrimônio histórico. A praça de alimentação, com 1.300 lugares, permaneceu limpa durante o almoço. Em contrapartida, o sistema de escadas rolantes é confuso. Em um andar elas sobem e descem paralelas; no piso seguinte, só sobem. Há salão de cabeleireiros, podólogo, lan house, lotérica, chaveiro, sapateiro, costureira e agências de viagens, além de postos da Receita Federal e da Polícia Federal. Duas curiosidades do shopping: os banheiros são guardados por um funcionário que cobra a taxa de R$ 1 pelo uso e, no estacionamento, a única opção é deixar o carro com os manobristas.