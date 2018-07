Escândalo estigmatizou regionais O escândalo de corrupção nas administrações regionais em 1999, que levou o Ministério Público a iniciar uma devassa no esquema de fiscalização na cidade durante a gestão do ex-prefeito Celso Pitta, ajudou a estigmatizar as regionais como locais de acordos espúrios, conchavos e clientelismo. Na administração de Marta Suplicy (PT), elas ganharam novo nome e os subprefeitos viram seu poder aumentar com a criação de cargos de coordenadores de Saúde, Educação e de Assistência Social. Nessa época, havia cerca de 3.800 cargos de confiança a serem preenchidos. Vereadores e partidos podiam indicar cargos e subprefeitos. A centralização voltou durante o governo de José Serra e continuou na administração Kassab. Os subprefeitos são indicação do Executivo e formam equipes com ajuda de vereadores.