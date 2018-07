Escândalo faz lateral renunciar à seleção

Um escândalo sexual causa transtornos ao técnico da seleção inglesa, Fabio Capello, e cada dia atrapalha mais a equipe, uma das favoritas à Copa do Mundo. Ontem, o lateral-esquerdo do Manchester City Wayne Bridge desistiu de permanecer no selecionado. Acredita que sua presença pode criar divisão no vestiário.

Na realidade, o estrago já está feito há quase um mês. Foi quando a imprensa britânica noticiou um caso extraconjugal do zagueiro do Chelsea John Terry com a modelo francesa Vanessa Perroncel, ex-mulher de Bridge, com quem tem um filho de quatro anos. Os dois jogadores foram companheiros na equipe londrina e na seleção. Até o escândalo eclodir, consideravam-se bons amigos. Mas a traição de Terry arruinou a relação, e Capello corre agora contra o tempo para aparar arestas e ter o time completo na África do Sul.

"Sempre foi uma honra jogar pela Inglaterra, mas depois de ter passado um bom tempo refletindo, tendo em vista todas as notícias quem vêm sendo veiculadas, penso que minha situação na equipe é insuportável e suscetível a criar divisões", afirmou Bridge, de 29 anos, que não fala com Terry desde que o caso do zagueiro com sua ex-mulher tornou-se público.

O escândalo já levou Terry a perder a braçadeira de capitão do "English Team", numa tentativa feita por Capello para diminuir a repercussão negativa do caso. O zagueiro também chegou a perder dois jogos do Chelsea para viajar a Dubai e reconquistar sua esposa, Toni, que havia se refugiado no emirado com os dois filhos do casal.

Agora o zagueiro pode se ver obrigado a ajudar Capello a reconstruir o ambiente da seleção, permeado por escândalos e divisões. Outra polêmica extra-campo que surgiu recentemente envolveu o titular da lateral-esquerda, Ashley Cole. Suas fotos nu na concentração da equipe quando a Inglaterra enfrentou o Brasil, em amistoso no fim do ano passado, foram encontradas no celular de uma modelo britânica. Sua mulher deve pedir o divórcio. Pior, Cole, fraturou o tornozelo e não se sabe se estará recuperado a tempo de disputar a Copa do Mundo. Bridge era seu substituto imediato.

Capello ainda tentará convencê-lo a voltar à seleção. Bridge e Terry deveriam estar juntos em campo na próxima quarta-feira, quando a Inglaterra enfrenta o Egito, em Wembley. "Voava de volta de Milão quando Bridge anunciou sua decisão. Fiquei surpreso", contou Capello, que deixou as portas abertas para o lateral voltar ao time. "Há tempo, faltam três meses para o Mundial. Espero que ele esteja conosco na África do Sul."

