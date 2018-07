Escândalo tira o principal patrocinador da Renault

A Renault já paga caro pelo escândalo em que se envolveu e custou o banimento do chefe Flavio Briatore e a suspensão do diretor Pat Symonds. Além do desgaste da imagem, a equipe sofre sério desfalque no caixa, que pode até comprometer o futuro na Fórmula 1. Ontem, seu principal patrocinador, o banco holandês ING, e a seguradora espanhola Mutua Madrilena anunciaram a rescisão de contrato com a escuderia.

É possível que hoje, quando começarem os treinos livres do GP de Cingapura, a expressão de seus integrantes consiga entrar no clima do evento, fase final do campeonato. Ontem, porém, o profundo desgaste se refletia diretamente na face dos pilotos, técnicos e dirigentes.

Fernando Alonso, piloto da Renault, procurou evitar perguntas sobre a decisão da FIA de banir Flavio Briatore, diretor-geral, e suspender a equipe por dois anos, com direito a sursis, por causa da fabricação da vitória na edição do ano passado do GP de Cingapura. "O que aconteceu já está no passado, o que interessa agora é o presente e o futuro."

Mas, diante da insistência de alguns jornalistas, Alonso interrompeu a entrevista de língua espanhola, levantou e foi embora sem dizer mais nada. Seu companheiro, Romain Grosjean, teve uma indisposição estomacal, precisou ir ao hospital e Lucas Di Grassi, piloto reserva, pode substituí-lo.

Quando Alonso e Grosjean, ou Di Grassi, deixarem os boxes hoje, a partir das 7 horas (de Brasília), seus carros não mais terão as marcas ING e Mutua Madrilena. As empresas solicitaram a retirada depois de interromperem o patrocínio. Alegando que a imagem deixada pela Renault com a "decisão de dois irresponsáveis", Briatore, e o diretor de engenharia, Pat Symonds, bem como um "piloto inconsequente", Nelsinho Piquet, não condiz com os valores que elas pretendem propagar. Os três concordaram em provocar um acidente para Alonso vencer a corrida em 2008.

Bob Bell, diretor-técnico, agora também o principal dirigente da Renault, não conversou com a imprensa, para evitar novos constrangimentos e por assumir inúmeras outras tarefas na equipe. A reprovação dos colegas de Nelsinho a sua decisão de bater de propósito foi unânime, apesar do cuidado da classe para abordar o assunto. E pilotos como Robert Kubica, hoje na BMW, mas provável substituto de Alonso, em 2010, prestes a se transferir para a Ferrari, bem como Nico Rosberg, da Williams, questionaram a imunidade dada a Nelsinho.

A Renault não depende de patrocinadores para continuar com o projeto de Fórmula 1, mas não deixa de afetar seu orçamento perder uma empresa como o banco ING, seu principal patrocinador, cujo investimento anual é estimado em ? 25 milhões (cerca de R$ 65 milhões). A Mutua Madrilena, que acompanha Alonso, coloca na escuderia, acredita-se, ? 4 milhões (R$ 10 milhões). Mais prejudicial ainda para a montadora é ver a opinião pública saber que foi por uma atitude antidesportiva de três dos seus integrantes - ou seja, justa causa - que as duas empresas rescindiram o contrato.

Na entrevista em inglês, antes da destinada à imprensa espanhola, Alonso estendeu um pouco mais a conversa e já havia ameaçado não responder mais nada se o assunto fosse o que cerca o GP de Cingapura de 2008. "Nossa equipe passa por momento difícil, temos, agora, de olhar para a frente, nos concentrarmos nesta corrida, depois no GP do Japão, a vida continua, a hora é de tentarmos bons resultados de novo." Finalmente falou do futuro: "Felizmente em breve tudo estará resolvido."