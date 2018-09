Escapadas certeiras

Andrew Ferren / CUENCA, THE NEW YORK TIMES,

A culpa é de Toledo. Se você nunca ouviu falar em Cuenca, a histórica e pitoresca cidade a duas horas de carro de Madri, o motivo talvez esteja no fato de a igualmente histórica e pitoresca Toledo ficar mais perto da capital espanhola, a apenas uma hora de viagem de carro (ou meia hora de trem). E ter concentrado a atenção dos visitantes em busca de uma excursão de um dia.

Mas, em breve, isso pode mudar. Em dezembro, o rei Juan Carlos e a rainha Sofia inauguraram a mais nova rota dos trens AVE, de alta velocidade, ligando Madri a Valência e à costa do Mediterrâneo, e algumas composições param em Cuenca. A cidade de 56 mil habitantes, lar de atrações culturais que ultrapassam em muito seu modesto tamanho, há tempos espera por uma chance de brilhar. Agora que a viagem desde Madri foi reduzida a 45 minutos, é possível que este momento tenha chegado.

Fundada pelos mouros como uma fortaleza, pouco após sua chegada à Península Ibérica no século 8.º, Cuenca não se dispõe sobre uma colina, e sim equilibra-se numa cordilheira, formada entre as dramáticas gargantas esculpidas pelos Rios Huécar e Júcar. Seu centro histórico, amuralhado, foi declarado Patrimônio da Unesco em 1996.

Ruas para pedestres abrem caminho e às vezes formam túneis entre os prédios seculares que se agarram às encostas. As Casas Colgadas (Casas Pendentes) são o exemplo mais icônico. Lançam-se dramaticamente sobre a garganta do Huécar e abrigam o Museu Espanhol de Arte Abstrata, principal peça do próspero ambiente artístico local.

Na década de 1960, Cuenca era o berço da arte abstrata espanhola. Vários artistas tinham ateliês ali - Gerardo Rueda, Antonio Saura, Gustavo Torner -, mas o museu deve sua existência a apenas um deles, Fernando Zóbel (1924-1984), que tinha como marca a delicadeza de suas pinturas abstratas.

Herdeiro de uma rica família filipino-espanhola, Zóbel era também colecionador. Em 1966, decidiu compartilhar suas peças particulares, incluindo obras próprias. Assim, criou o museu, que logo angariou reputação internacional. Em 1980, para garantir que o espaço seguiria funcionando após sua morte, Zóbel doou todo o acervo à Fundação Juan March, que continua a administrá-lo.

Pura arte. Com sua planta excêntrica, suas paredes caiadas e suas vigas de madeira crua cor de caramelo, as Casas Colgadas são o palco ideal para a apreciação da arte abstrata espanhola - das potentes e tensas esculturas de Eduardo Chillida às pinceladas quase maníacas de Antonio Saura. Pelo caminho, as janelas revelam abstrações da natureza na paisagem acidentada das pedras da garganta.

Pela cidade, museus e fundações relacionados a este fértil período da arte espanhola parecem se multiplicar. Não perca as peças de Antonio Pérez - um colecionador, como Zóbel, que reuniu um soberbo acervo da abstração espanhola, além de obras mais recentes de artistas como Miquel Barceló e Andy Warhol. Há também o Espacio Torner, exibição recentemente aberta das obras de Gustavo Torner (nascido na cidade em 1925), maravilhosamente instalada numa capela do século 16.

Os edifícios históricos ao lado das Casas Colgadas são também ótimos para estabelecer sua base de operações. Vizinho do Espacio Torner, o Parador de San Pablo é um dos muitos hotéis da cidade instalados em antigos conventos. Outro exemplo, a poucos passos da catedral gótica, é o Hotel Convento del Giraldo, que ainda abriga freiras enclausuradas no seu segundo andar (parcialmente isolado).

Fora da dominante cultura abstrata, há opções culturais bem concretas. O Museo de la Semana Santa de Cuenca recria, em dois andares de galerias sombrias, a atmosfera das procissões com vídeos e monitores sensíveis ao toque.

Ao menos até o momento, a cidade ainda é um destino acessível ao bolso dos turistas. Mesmo na alta temporada, as diárias raramente superam os € 200 e sair para jantar num dos muitos bares de tapas e restaurantes tradicionais do centro histórico costuma ser um ótimo negócio.

Atualmente, o agito gastronômico envolve o Manolo de la Osa, aberto há seis meses. O restaurante fica dentro de um dos modernos pavilhões de vidro do Ars Natura, outro novo museu, desta vez dedicado à história natural. O menu degustação com 11 pratos custa € 50 (ou € 70, acompanhado de vinho).

Além da incrível vista para o centro histórico, o restaurante oferece um breve curso sobre as especialidades culinárias da região: javali selvagem, queijo manchego, açafrão e o famoso alho roxo de Las Pedroneras, vilarejo das imediações.

Toledo e o clima medieval que fez até El Greco ficar

O pintor El Greco (1541-1614) nasceu na ilha grega de Creta, partiu para Veneza e viveu um tempo em Roma, mas elegeu Toledo, a 70 quilômetros de Madri, como sua cidade. O que encantou o artista a ponto de fazê-lo fixar residência ainda é o mesmo que vai deixar você apaixonado. Com a vantagem de que, agora, quem visita a localidade pode admirar várias obras do mestre, como O Enterro do Conde de Orgaz, na Igreja de Santo Tomé.

Basta vislumbrar o cartão-postal mais conhecido para entender os motivos do grego - e de tantos turistas que aproveitam para esticar a estada na capital para o passeio de um dia a Toledo. Às margens do Rio Tejo, uma muralha antiga delimita a cidade medieval, que cresce sobre uma colina.

Ruazinhas apertadas permeiam prédios e casinhas de pedra, lojas de espadas e armaduras e confeitarias que vendem os famosos doces de marzipã. As ladeiras levam a dois pontos altos da cidade: no topo, estão a catedral - uma das três catedrais góticas espanholas - e o palácio de Alcázar. Cenário de filme, ainda que isso soe clichê.

A catedral, uma das maiores da cristandade, foi construída no local de uma igreja visigoda e de uma mesquita e demorou três séculos até ficar pronta, em 1493. É ponto obrigatório e ostenta a pintura O Desnudamento de Cristo, de El Greco, além de obras de Goya e Van Dyck.

Ela pode ser o ponto de partida para a visita, a pé, a outros templos religiosos, como a Sinagoga del Trânsito, que abriga um museu dedicado à cultura sefardita, a Sinagoga de Santa María la Blanca (século 12), a maior e mais antiga da cidade, a Igreja de Santiago de Arrabal e a Mesquita del Cristo de la Cruz. A mistura é herança da tolerância religiosa de Toledo na Idade Média. Ali conviveram em paz cristãos, muçulmanos e judeus - até que os últimos foram expulsos da Espanha, em 1492. Em uma manhã, é possível percorrer os bairros judaico e medieval. E tirar o resto do dia para apreciar não só as várias obras de El Greco, mas também aquilo que o fez ficar.

Veja também:

Caça ao tesouro em Bergamo

Nos jardins e palácios da elegante Potsdam

Troque o agito pela cultura de Utrecht