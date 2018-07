Escavadeira derruba poste e mata motorista em Maceió Uma escavadeira colidiu hoje com um poste e provocou a morte do motorista de uma van, em Maceió. O poste caiu por cima do veículo, com placa de Porto Alegre (RS), e esmagou o motorista Cleyton Borges da Silva, que morreu na hora. O passageiro da van Nerivan Marinho sofreu ferimentos leves, foi levado para o hospital e não corre risco. O motorista da escavadeira fugiu e ainda não foi identificado pela polícia. O suspeito realizava trabalhos numa obra de requalificação de macrodrenagem no distrito industrial da cidade, quando bateu no poste e provocou o acidente, que acabou matando o motorista da van, de 32 anos. O poste era responsável pelo abastecimento da subestação do Conjunto Benedito Bentes. Por isso, parte do bairro ficou temporariamente sem luz, mas técnicos da Companhia Energética de Alagoas (Ceal) estiveram no local e restabeleceram a energia elétrica. Testemunhas disseram que Cleyton Borges dirigia em velocidade regular mas, com o susto da colisão entre a escavadeira e o poste, acabou freando a van justamente no ponto em que a sustentação de fios elétricos despencou. O corpo do motorista foi retirado das ferragens já sem vida. No acidente, um outro poste também caiu, puxado pelos fios de alta tensão, mas não deixou mais nenhuma vítima.