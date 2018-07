Escoamento pode ser crime ambiental, diz delegado O petróleo que há 23 dias vaza na Bacia de Campos pode atingir o litoral do Estado do Rio de uma maneira jamais imaginada pelos especialistas. Trazido do oceano em barcos, o óleo recolhido no mar foi depositado no galpão de uma empresa na Baixada Fluminense. Parte dele escoou por ralos para valas de esgoto que acabam desaguando na já poluída Baía de Guanabara, na altura do município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. "Com certeza os responsáveis pela Contecom serão autuados. Pode ser mais de um crime ambiental", afirmou o delegado da Polícia Federal (PF) Fábio Scliar, que investiga o vazamento.