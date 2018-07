Escócia desenvolve biocombustível de uísque

Utilizando amostras da Glenkinchie Distillery em East Lothian, pesquisadores da Universidade Napier, em Edimburgo, desenvolveram um método de produção de biocombustível a partir de dois subprodutos obtidos no processo de destilação de uísque - o líquido que fica no alambique e resíduos dos grãos utilizados.

Grandes quantidades desses dois subprodutos são obtidas pelo setor a cada ano e, segundo os cientistas, existe um grande potencial para esse novo biocombustível, que poderá ser vendido em postos locais, ao lado dos combustíveis tradicionais. Ele pode ser usado em carros convencionais, sem necessidade de adaptar os motores, e também em aviões.

Com esse novo método vai se produzir o butanol, superior ao etanol, que fornece 30% a mais de energia. O método foi baseado num processo usado há cem anos para produção de butanol e acetona por meio da fermentação do açúcar. Ele foi adaptado pela equipe de cientistas, que usou os subprodutos do uísque como ponto de partida.

O professor Martin Tangney, que dirigiu o projeto, diz que o uso dos resíduos produzidos na fabricação do uísque é mais sustentável em termos ambientais que as plantações destinadas à produção de biocombustível. "O que as pessoas têm de fazer é parar de pensar "ou um ou outro"; parar de pensar no mesmo tipo de alternativa para o petróleo. Coisas diferentes serão necessárias em países diferentes", completa o pesquisador.