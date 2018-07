Escócia enterrará carbono de termelétrica A Escócia planeja equipar todas as suas centrais elétricas movidas a carvão com a tecnologia de captura e armazenamento de carbono (CCS, na sigla em inglês) até 2025. O país também deve exigir que as novas centrais construídas sejam totalmente equipadas com a tecnologia CCS, informou ontem um representante do governo escocês.