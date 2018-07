Escócia votará sua independência em 2014, diz ministro

O anúncio encerra meses de impasse entre o governo nacional e a administração regional de Edimburgo.

"O que acontecerá é que Westminster (governo britânico) devolverá o poder ao Parlamento escocês para realizar um referendo com uma só questão, sobre se a Escócia deveria ou não sair do Reino Unido", disse à Sky News o ministro britânico para Assuntos Escoceses, David Mundell. "Antevemos isso acontecer no outono de 2014."

O primeiro-ministro David Cameron deseja manter a Grã-Bretanha intacta, mas é favorável à realização do referendo o mais rapidamente possível.

As pesquisas sugerem que 30 a 40 por cento dos escoceses são favoráveis à independência, após 300 anos de união com a Inglaterra.

