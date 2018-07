Escola Bambas da Orgia é campeã de Porto Alegre A Bambas da Orgia é a campeã do Carnaval de Porto Alegre, com o tema "Majestosa e altaneira, minha águia, minha paixão", em homenagem a seu próprio símbolo. O resultado, divulgado no final da tarde desta terça-feira, foi apertado. A escola de samba vencedora conquistou 239,6 pontos enquanto a Imperadores do Samba, vice-campeã, ficou com 239,3 pontos.