Escola conquistou 23 medalhas Até o dia 24 de outubro, o clima na Segunda Escola Municipal de Ensino Fundamental (Semef), em São Caetano do Sul, no ABC, será de expectativa para a segunda fase da olimpíada de matemática. Os 34 alunos que passaram para a próxima etapa se preparam com a ajuda do grupo de estudos de matemática do colégio, coordenado pela professora Renata Hioni. "Eles ficam ansiosos. Sabem que podem se destacar porque têm essa gana intelectual", explica. Neste ano, quem está monitorando as aulas preparatórias são dois estudantes: o bicampeão brasileiro (2007 e 2008) Renan Arboleda, de 12 anos, e Victor Caled, de 14.