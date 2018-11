Uma escola de Jandira, na grande São Paulo, vai festejar o dia do índio de um modo diferente. A Escola Estadual Vicente Themudo receberá hoje a visita de crianças da aldeia Tekoa Pyau ? de etnia guarani mybia ?, localizada no Parque do Jaraguá, para uma partida de futebol com os alunos. A aldeia tem cerca de 300 crianças.