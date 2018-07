Escola de Direito da FGV abre sua iniciação científica

É a primeira vez que a Direito FGV, uma das principais e mais concorridas escolas do País, abre a seleção para alunos de outras universidades. "É um jeito de aumentar a integração com a comunidade e possibilitar que um aluno de qualquer instituição tenha mais opção de desenvolvimento acadêmico", explica o coordenador de Pesquisa e de Desenvolvimento Estratégico, Rafael Mafi Rabello Queiróz.

O candidato precisa continuar estudando durante o período da pesquisa, em qualquer série, e morar em São Paulo ou nas proximidades, para viabilizar os encontros com o orientador.

O aluno não pode trabalhar e receberá bolsa de um salário mínimo. As verbas são da FGV e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). No último edital para iniciação, aberto apenas a alunos da FGV, doze estudantes concorreram. Dessa vez, a expectativa é que a procura aumente.

A escola preparou um manual detalhado com o passo a passo das inscrições e do desenvolvimento do projeto. O material está disponível no site www.fgv.br/direitogv. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.