Escola de jovens assassinados no Rio é invadida Os alunos da Escola Estadual Nuta Bartlet Janes, onde quatro dos seis jovens assassinados estudavam, viveram momentos de pânico na tarde desta segunda-feira (10), após a confirmação das mortes. De acordo com a diretora Maria Cristina de Morais dos Santos, dois homens sem camisa e descalços invadiram a escola, por volta das 15h, chutaram as carteiras e aterrorizaram os alunos.