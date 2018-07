Escola de Realengo reabre amanhã com oficinas de arte As atividades no Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, palco do massacre de 12 crianças pelo atirador Wellington Menezes de Oliveira, no último dia 7, serão retomadas amanhã, com oficinas de arte e eventos culturais para ajudar na readaptação dos alunos. As aulas regulares ainda devem levar mais duas semanas para serem retomadas. De acordo com a direção da instituição, em princípio, os estudantes das turmas do 8º e do 9º anos serão os primeiros a retomar os estudos.