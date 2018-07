Escola deve ter boletim O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão ligado ao Ministério da Educação (MEC), promete para o início deste ano fornecer às escolas relatórios detalhados sobre o desempenho de seus alunos no Enem. O Inep trabalhou "intensamente" nisso ao longo do ano passado, segundo disse ao Estado o presidente do órgão, Luiz Cláudio Costa. "Vamos ter o mapa de itens daquela escola, que vai saber as médias dos estudantes por área e a escala por competências."