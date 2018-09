Escola do MS onde crianças passaram mal reabre 2ªf Na terça-feira, 27, 180 crianças precisaram receber atendimento médico após apresentarem sintomas de mal estar em uma escola de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Hoje a unidade voltou a funcionar para realização do conselho de classe dos professores e as aulas serão retomadas na próxima segunda-feira, 3.