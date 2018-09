Escola dos EUA serve larvas na merenda

Em um dia por ano, parte da merenda da escola elementar Robeson, no Estado de Illinois, no norte dos Estados Unidos, são larvas grelhadas ou grilos com tempero de bacon e queijo.

São os alunos da segunda série, da turma do professor Michael Cahill, que têm o discutível privilégio de degustar a refeição especial.

O professor recomenda as larvinhas para os mais sensíveis, enquanto os ousados devem experimentar os grilos.

A ideia é mostrar aos alunos que insetos são comestíveis e parte da dieta diária em outras partes do mundo.

Cahill parece ser um dos mais entusiasmados entre os que provam os insetos e diz que os grilos, "com suas pernas, são mais carnudos e deliciosos".