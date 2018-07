Escola é assaltada pela 6ª vez no mês em Sorocaba

Os funcionários encontraram o local com vasilhames sujos, ovos quebrados e o resto de uma omelete na frigideira. A escola, o Centro de Educação Infantil (CEI) 90, fica no Jardim Bonsucesso, zona norte da cidade, e faz parte da rede municipal de ensino, atendendo crianças de dois a seis anos.

O primeiro assalto aconteceu no dia 1º de março e, de lá para cá, os roubos se repetiram a cada três ou quatro dias. Os ladrões foram levando computadores, eletrodomésticos e os estoques de alimentos da merenda escolar. As mães estão assustadas, mas a direção da escola garante que as aulas estão normais.

O estabelecimento não possui monitoramento por câmeras, o que facilita a ação dos ladrões. De acordo com a Guarda Civil Municipal, o patrulhamento na região foi reforçado. A prefeitura informou que até maio deste ano vai instalar um sistema de segurança em mais de 300 unidades de ensino municipal. De imediato, serão colocadas grades nas janelas do prédio.