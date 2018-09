Escola em São Vicente-SP é invadida por ladrões

O crime aconteceu por volta das 10 horas da manhã de hoje na Escola Estadual Margarida Pinho Rodrigues, na Vila Margarida. De acordo com a Polícia Militar (PM), os três bandidos entraram pelo pátio, que fica com o portão sempre aberto, renderam duas inspetoras, e seguiram direto para a secretaria da escola, que fica no primeiro andar. Eles fugiram em seguida, levando alianças, brincos e celulares de professoras e funcionárias que estavam na secretaria.

"Logo depois que eles saíram, a escola acionou a PM, passou as características, nós intensificamos o patrulhamento na região e uma viatura da Força Tática deteve dois indivíduos que foram reconhecidos", explica o sargento da Ronda Escolar de São Vicente, Gilberto Sérgio De Paula.

Além do adolescente, foi detido Alexandre de Souza Santos, de 18 anos. O terceiro participante do assalto foi identificado como vulgo "Neguinho". Na casa do adolescente, a PM encontrou uma arma de brinquedo utilizada no assalto escondida debaixo do colchão. Os objetos roubados não foram recuperados.

De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, a escola não fica com os portões abertos e os bandidos entraram no momento que uma mãe e um aluno saíam. Ao todo, a escola de Ensino Fundamental e Médio tem 1737 alunos, 628 alunos no período da manhã. Segundo a secretaria, os estudantes não foram dispensados por causa do assalto e as aulas ocorreram normalmente.