Escola encomenda bananas para ajudar alunos em prova

Uma escola na região de Hereford, na Grã-Bretanha, encomendou centenas de bananas para melhorar a performance dos alunos durante os exames de GCSE (Certificado Geral de Educação Secundária, na sigla em inglês) - o principal exame acadêmico feito pelos alunos que concluem o ensino secundário. A escola Whitecross High School também toca Mozart para os estudantes em sessões preparatórias e distribui lenços perfumados com lavanda para os alunos mais nervosos. O vice-diretor da escola, Tim Knapp, disse que o potássio presente nas bananas melhora o nível de energia dos estudantes. "É muito bom para levantar o moral e mostra às crianças que nós nos preocupamos com elas", disse ele. Nervos acalmados Os funcionários da escola, entre eles Knapp, experimentaram o programa no ano passado, inclusive prestaram o exame, e disseram estar satisfeitos com o resultado. O exame é preparado por um órgão central e distribuído para todas as escolas da Grã-Bretanha. Segundo o vice-diretor, as bananas são apenas parte de uma série de idéias da escola para ajudar os alunos. "Essa coisas mostram às crianças que nos preocupamos com elas e estamos tentando ajudar", disse ele. "Alguns estudantes ficam nervosos antes dos exames e podem não ter comido, então, as bananas são bem úteis." A escola conta com 180 estudantes prestando o exame neste ano. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.