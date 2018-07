Escola ensina a produzir biodiesel na propriedade Pequenos produtores de aves e suínos podem aproveitar um resíduo potencialmente poluente do abate, a gordura, para economizar combustível e reduzir a emissão de gases do efeito estufa, sobretudo metano. A partir da gordura suína ou avícola derretida, filtrada e misturada a soda cáustica e metanol, pode-se obter um eficiente biodiesel para movimentar tratores e outros motores a diesel da propriedade rural. A fabricação artesanal do biodiesel foi pesquisada na escola da Fundação Bradesco Bodoquena, em Miranda (MS). O projeto, Teste para disponibilização da produção de biodiesel aos pequenos produtores de forma artesanal através de gordura animal, desenvolvido pelo aluno Flávio Araújo Marques e o professor Marcelo de Carvalho Lorenzine, foi o grande vencedor do 51º Concurso Cientistas do Amanhã, do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (Ibecc/Unesco). A tecnologia, segundo o diretor de Ensino, Marcos de Souza Filho, servirá para reciclar o resíduo gerado na própria escola. "Temos criações de suínos e aves, abatidas aqui para alimentação própria", conta. "Uma parte dos resíduos ia para compostagem; a outra virava lixo." Com o biodiesel artesanal, Souza Filho diz que será possível aproveitar 100% dos resíduos e economizar combustível. "Repassaremos também a tecnologia para os pais de alunos, muitos deles pequenos produtores rurais da região." INFORMAÇÕES: Fundação Bradesco, (0--67) 3242-5001