Escola especial entra em meta do PNE Sob gritos de "Vota, Vota!" e a presença de representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), o relator do Plano Nacional de Educação (PNE), deputado Ângelo Vanhoni (PT-PR), anunciou ontem que acolheu reivindicação de entidades de surdos e cegos, garantindo o atendimento educacional especializado em classes, escolas e serviços públicos dos alunos com deficiência, quando não for possível sua integração nas classes comuns.