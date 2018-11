Escola estadual expulsa 11 jovens por agressão e bullying

SOROCABA

A direção da Escola Estadual Prof. Daniel Verano, de Votorantim, a 102 quilômetros de São Paulo, puniu com a expulsão 11 alunos acusados da prática de bullying. Os adolescentes, com idades entre 14 e 16 anos, são acusados de terem agredido e humilhado alunos da 6.ª série do ensino fundamental, na faixa etária de 11 anos.

As agressões ocorreram no último dia 5 e a punição foi confirmada ontem. Na sexta-feira, pais dos alunos agredidos foram à escola para pressionar a direção a tomar providências.

De acordo com informações dos pais, os agressores cercaram as crianças durante o recreio. Meninos e meninas foram agredidos a socos e pontapés. Um dos agressores empunhou uma faca. Uma professora que tentou intervir recebeu uma pedrada.

A ação dos adolescentes contra os alunos da outra série teria sido combinada pela internet. Cinco estudantes identificados como agressores foram transferidos. Os outros estão suspensos e aguardam a confirmação de vaga em outra escola. Os pais de um aluno que já tinha sido expulso de outro estabelecimento decidiram que ele não voltará a estudar. O caso será encaminhado para o Conselho Tutelar.

A Diretoria Regional de Ensino de Votorantim informou que a decisão de transferir os 11 estudantes envolvidos no incidente partiu do Conselho Escolar, formado por professores e funcionários da unidade, pais e representantes do corpo estudantil, em reunião que contou com a presença dos responsáveis por todos os envolvidos. A resolução se baseou no histórico dos estudantes e na gravidade do caso.

Cinco dos 11 alunos já foram transferidos e os demais continuam assistindo às aulas na Escola Estadual Professor Daniel Verano enquanto aguardam a efetivação da transferência.