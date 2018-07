Escola estadual reabre sem mesas nem cadeiras

Alunos dos anos iniciais do ensino fundamental - entre 6 e 10 anos - tiveram de começar o ano letivo sentados no chão em um colégio estadual do Capão Redondo, zona sul da capital. Em obras, a Escola Presidente Café Filho abriu as portas para receber, em 7 de suas 24 salas, os alunos em espaços vazios, sem mesas nem cadeiras.

Os estudantes foram dispensados após duas horas de aula, pois o refeitório também não está pronto. Os cinco milhões de alunos da rede estadual paulista voltaram às aulas ontem.

De acordo com uma professora, a diretora da escola havia informado anteontem que as aulas começariam mesmo sem todas as salas de aulas com o mobiliário, pois havia a necessidade de cumprir 200 dias letivos. " O que sabemos é que a diretora pediu, mas as coisas não vieram", diz a professora, que pediu para não ser identificada. Segundo ela, no caso principalmente de turmas do primeiro ano do ensino fundamental (crianças com 6 e 7 anos), a recepção na volta às aulas requer cuidados extras, para que o aluno se sinta integrado ao ambiente escolar. "Tentamos sentar no chão com eles para que não se sentissem rejeitados. Se acontecer isso, elas se recusarão a participar e terão dificuldades na alfabetização", conta a professora.

A assessoria de imprensa da Secretaria Estadual da Educação diz que a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), órgão executor das obras da pasta, garantiu que o mobiliário será entregue até a manhã de hoje, "antes do início das aulas", na Escola Estadual Presidente Café Filho. De acordo com a FDE, houve atraso na entrega por causa das chuvas.