Escola estadual recebe mesas e cadeiras A Escola Estadual Presidente Café Filho recebeu ontem, por volta das 5 horas, o mobiliário que faltava para as sete classes que acolheram estudantes sem mesas nem cadeiras anteontem, na volta às aulas da rede estadual. As crianças se sentaram no chão. Segundo o governo, o atraso na entrega ocorreu devido às chuvas do início do ano.