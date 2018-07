Escola fica sem aula após morte por meningite na BA

Segundo a secretaria, no fim de semana, o antibiótico foi dado a 35 pessoas, das quais 25 familiares e dez profissionais de saúde que tiveram contato com a menina no Hospital Roberto Santos, onde foi internada, na manhã de sábado, após começar a ter os sintomas da doença.

Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, do início do ano até 12 de setembro - data do último levantamento oficial -, 68 pessoas haviam morrido na Bahia por causa da meningite - no mesmo período do ano passado foram sido 87 mortes. Os registros de casos da doença no Estado no período também foram reduzidos, de 1.011, no ano passado, para 598 este ano.