Escola municipal é premiada em concurso internacional

O evento foi criado em 1990 na França e ocorre em mais de 30 países, voltado para alunos do 5º e 6º ano do Ensino Fundamental e do 1º e 2º ano do Ensino Médio. Em 2011, o Brasil integrou o projeto pela primeira vez. Participaram mais de 10 mil alunos de escolas públicas e particulares de todo o País.

No dia 22 de março, as turmas participantes responderam a nove questões matemáticas cada uma. A prova é realizada por toda a sala, como um grande grupo, e não individualmente, como os jovens estão acostumados.