Escola no sul de MG festeja A Escola Municipal Carmélia Dramis Malaguti, de Itaú de Minas, no sul do Estado, está em festa. É dela a maior nota do Ideb entre todas as escolas do Brasil nos anos iniciais: 8,6. A diretora Maria Flávia Rodrigues diz que não tem uma receita para a eficiência, mas uma filosofia para todos os seus 230 alunos. "Realmente nos importamos se o aluno está aprendendo", resume.