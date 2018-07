Escola nos EUA é processada após cancelar baile por causa de aluna lésbica

Começa nesta segunda-feira nos Estados Unidos um processo judicial para tentar revogar a decisão de uma escola secundária do Mississippi de cancelar o baile de formatura depois que uma aluna lésbica manifestou a vontade de comparecer vestida de terno e acompanhada de sua namorada.

A escola Itawamba County havia determinado que Constance McMillen, de 18 anos, poderia levar a parceira à festa, mas impôs que as duas fossem com vestidos e que não chegassem juntas, dançassem ou trocassem carícias.

Após a recusa de McMillen de aceitar as condições e de recorrer à Justiça, a escola decidiu cancelar o evento, que estava marcado para 2 de abril.

A escola também está sendo acusada de ter violado o direito à liberdade de expressão da aluna.

Apoio

McMillen diz que passou a ser discriminada no colégio depois do caso.

Pais dos demais alunos organizaram um baile de formatura particular e não a convidaram.

O caso, no entanto, ganhou repercussão nacional. A União Americana pelas Liberdades Civis anunciou seu apoio a McMillen.

No Facebook, uma comunidade favorável a ela conta com mais de 384 mil membros.

A jovem também foi entrevistada no popular talk show da apresentadora lésbica Ellen DeGeneres, e recebeu uma bolsa de estudos no valor de US$ 30 mil de uma empresa de mídia digital. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.