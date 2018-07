Escola oferece retiro para jovens viverem sem internet

Fazer amigos, encontrar namorados e passar boa parte do tempo na internet já é um habito corriqueiro entre adolescentes de todas as partes do mundo. Mas como seria para essa geração viver desconectada, ainda que por alguns dias?

Uma escola no Estado americano de Vermont oferece uma espécie de retiro no campo, para que estes jovens possam aprender como viver longe do Facebook e outros sites e redes sociais. Eles passam vários dias na montanha.

Estatísticas da própria Mountain School mostram que 75% de seus alunos ficam conectados pelo menos duas horas por dia. Algumas vão além: 25% dos estudantes ficam pelo menos cinco horas em frente ao computador.

Os 45 estudantes que participam do projeto parecem gostar do "experimento". Eles dizem que a vida real pode ser mais interessante que a vida virtual, que é possível, assim, conhecer melhor as pessoas com quem se interage.