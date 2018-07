Escola particular recebe manual de alimentação saudável O Ministério da Saúde e a Federação Nacional de Escolas Particulares firmaram nesta quarta-feira um acordo para tornar mais saudáveis os lanches vendidos nas cantinas. A ideia é que, com a parceria, colégios passem a seguir diretrizes que tratam desde as condições sanitárias dos espaços onde a comida é preparada e vendida até a orientação sobre como montar um cardápio variado, com menos itens que levam sódio, gordura e açúcar.