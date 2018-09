Escola pede transferência de alunos em Minas

De acordo com a ocorrência registrada pelo 16º Batalhão da PM, testemunhas contaram que o tiro foi acidental, no momento em que o jovem brincava com a arma dentro da sala, na manhã de ontem. A bala ricocheteou no chão e atingiu o teto. Ainda segundo a PM, o próprio adolescente que estava com a arma teria sofrido ferimentos leves na mão com estilhaços do projétil.

Após o tiro, houve um princípio de pânico na escola, localizada no bairro Pirajá, na região nordeste da capital mineira. O acusado ainda tentou se livrar do revólver calibre 38, que pertenceria a seu pai, com a ajuda de dois colegas. Os três foram encaminhados para o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional (CIA-BH).